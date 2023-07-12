Страны G7 назвали условие разморозки российских активов
Российские активы на Западе останутся заблокированными до тех пор, пока Москва не «компенсирует» причиненный Украине ущерб. Такое заявление содержится в декларации лидеров стран «Большой семерки» (G7), принятой 12 июля в Вильнюсе.
«Мы подтверждаем, что, в соответствии с нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», – говорится в декларации.
В документе также сказано, что лидеры G7 признают необходимость создания международного механизма возмещения ущерба, в связи с этим страны готовы изучать варианты разработки соответствующих механизмов.
21 июня Bloomberg со ссылкой на доклад Евросоюза сообщал, что союз пришел к выводу об отсутствии юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов. В связи с этим блок выступает «за направление непредвиденной прибыли от инвестиций на Украину».
В конце июня газета Postimees сообщила, что Эстония стала первой европейской страной, которая разработала юридическую схему для использования российских активов в интересах Украины. Предлагается находящееся в Эстонии российское имущество передавать Киеву. В случае если Россия признает, что причинила этот ущерб, и возместит его, Москва сможет получить компенсацию за имущество в Эстонии.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С тех пор страны ЕС обсуждают различные механизмы по конфискации и использованию российских активов, а также их передаче Украине. В Кремле назвали блокировку активов воровством и обещали принять ответные меры.
В 2022 г. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, согласно которой Россия должна выплатить репарации в пользу Украины, попыткой «завершить грабеж» заблокированных резервов России. Он подчеркнул, что Москва против таких мер и для России это решение не является юридически обязывающим.