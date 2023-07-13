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Рособрнадзор прекратил действие лицензии Англо-американской школы в Москве

Ведомости

Лицензия «Англо-американской школы» (ААШ; признана в РФ иноагентом) на образовательную деятельность прекращена. Это следует из реестра Рособрнадзора.

Из карточки школы следует, что департамент образования и науки Москвы выдал ААШ бессрочную лицензию в мае 2021 г. Распоряжением от 12 июля 2023 г. действие лицензии прекращено.

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12 мая 2023 года ААШ объявила о своем закрытии, указав, «что была неотъемлемой частью московского международного образовательного сообщества на протяжении более семи десятилетий». 30 июня Минюст России внес учреждение в реестр иноагентов.

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Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер осудил решение российских властей и сообщил, что внесение школы в реестр иноагентов «стало последним в серии действий российского правительства, вынудивших закрыть "Англо-американскую школу"». В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что школа занималась пропагандой нетрадиционных отношений в том числе среди несовершеннолетних россиян, и она сама приняла решение закрыть учебное заведение вместо устранения правонарушений.

В феврале прокуратура провела проверку школы, после которой ее деятельность была приостановлена на 90 суток. Такое решение вынес Тушинский районный суд Москвы 2 апреля. Организацию признали виновной в нарушении требований ведения общеобразовательной деятельности в России.

«Англо-американская школа» Москвы было основана в 1949 г. Она предлагала международную образовательную программу с дошкольного возраста (четыре года) до 12 класса. В школе обучалось около 1200 человек, в том числе дети дипломатов из США, Великобритании и Канады.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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