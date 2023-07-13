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Володин сообщил о подготовке поправки об оснащении Росгвардии танками

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн совместно с Росгвардией и правительством подготовил поправку об оснащении Росгвардии танками, скоро она будет внесена на рассмотрение в нижнюю палату. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Что касается поправки в законодательство в отношении оснащения Росгвардии тяжелой техникой, насколько я знаю, Хинштейн совместно с Росгвардией и правительством подготовил, она в ближайшее время будет внесена», – сказал Володин (цитата по «Интерфакс»).

27 июня после выступления президента РФ Владимира Путина перед военными на Соборной площади Кремля глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что ведомство получит тяжелую военную технику, включая танки. Хинштейн позже уточнил, что это не связано с событиями 23-24 июня. По его словам, Путин принял такое решение еще в начале 2023 г. Депутат добавил, что для Росгвардии наличие тяжелой техники является «наиважнейшим вопросом», и подчеркнул, что вопрос передачи ведомству военной техники от ЧВК «Вагнер» «не обсуждается».

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В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа, в ходе которой основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал поход на Москву, а также блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях по деэскалации ситуации: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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