Золотов заявил, что у Росгвардии появятся танки

Золотов отметил, что во время вооруженного мятежа был постоянно на связи с Путиным. По его словам, ЧВК «Вагнер» не смогла бы «взять Москву». Золотов отметил грамотную работу бойцов Росгвардии во время событий 24 июня и добавил, что ведомство взаимодействовало с ФСБ, МВД и МЧС.