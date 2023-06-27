Золотов заявил, что у Росгвардии появятся танки
Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки, этот вопрос ранее обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов после выступления главы государства на Соборной площади Кремля.
«Этот вопрос сейчас стоит очень остро. У нас нет танков и другого тяжелого вооружения. Мы это будем вводить в войска», – сказал он (цитата по ТАСС).
Золотов отметил, что во время вооруженного мятежа был постоянно на связи с Путиным. По его словам, ЧВК «Вагнер» не смогла бы «взять Москву». Золотов отметил грамотную работу бойцов Росгвардии во время событий 24 июня и добавил, что ведомство взаимодействовало с ФСБ, МВД и МЧС.
Накануне, 26 июня, Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств. На встрече присутствовали в том числе министр обороны Сергей Шойгу и глава Росгвардии Виктор Золотов. В начале совещания российский президент поблагодарил руководителей ведомств за проделанную работу. Подробности встречи не раскрывались.
До этого Путин выступил с обращением к гражданам России по итогам вооруженного мятежа. Он поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, «которые встали на пути у мятежников», а также президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в урегулировании и бойцов «Вагнера», которые «остановились у последней черты».
24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город. Бойцы ЧВК во главе с основателем компании Евгением Пригожиным двинулись из зоны спецоперации в сторону Москвы 23 июня после того, как Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве информацию опровергли, назвав сообщение провокацией.
По словам основателя ЧВК, «Вагнер» не дошел 200 км до Москвы. Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин сообщил, что принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». Бойцы и командиры «Вагнера» смогут заключить контракты с Минобороны и другими силовыми ведомствами либо, если примут такое решение, уйти в Белоруссию, уточнил накануне Путин.