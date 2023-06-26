Песков: Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств
Президент России Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств, на котором также присутствует министр обороны Сергей Шойгу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«После выступления с обращением Владимир Путин проводит в настоящее время рабочее совещание с участием генпрокурора Игоря Краснова, главы администрации Кремля Антоном Вайно, главой МВД Владимиром Колокольцевым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, главой ФСО Дмитрием Кочневым и руководителем следственного комитета Александром Бастрыкиным», – сообщил Песков.
Ранее сегодня президент выступил с обращением к гражданам России по итогам военного мятежа. Он поблагодарил их за выдержку, а также сказал, что бойцы и командиры группы «Вагнер» смогут заключить контракты с Вооруженными силами или другими спецслужбами либо, если примут такое решение, уйти в Белоруссию. Глава государства повторил тезис из своего обращения от 24 июня о том, что организаторы мятежа предали свой народ и свою страну, и добавил, что враги России хотели именного такого исхода – братоубийства. Путин поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, «которые встали на пути у мятежников», президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в урегулировании и бойцов «Вагнера», которые «остановились у последней черты». Он также подчеркнул самопожертвование погибших летчиков.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве информацию опровергли и назвали ее провокацией. ФСБ в отношении Пригожина возбудила уголовное дело о вооруженном мятеже. 24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировал город, а также направил бойцов в сторону Москвы.
Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин сообщил, что принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. В Кремле после этого рассказали, что была достигнута договоренность о том, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.