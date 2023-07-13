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Госдума приняла законы о создании органов судейского сообщества в новых регионах

Ведомости

Госдума приняла в заключительном, третьем чтении законы, которые предусматривают создание органов судейского сообщества в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

«Основными задачами судейского сообщества являются содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства, защита прав и законных интересов судей, участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности, утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения судьями требований, предъявляемых Кодексом судейской этики», – говорится в сообщении.

Порядок избрания делегатов на первую конференцию судей новых регионов будет утверждаться президиумом Совета судей России. Также президиумом будут согласовываться нормы их представительства от соответствующих судов и порядок созыва и проведения такой конференции. До 1 сентября 2024 г. такие органы появятся в ЛНР и Запорожской области, а до 1 февраля 2025 г. – в ДНР и Херсонской области.

Руководитель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, соавтор проектов, пояснил, что органы судейского сообщества являются «по сути формой самоорганизации судей». По его словам, с помощью них судьи получают возможность выработки совместных решений по работе судебной власти.

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму в конце мая. Авторами инициативы выступили депутат Крашенинников, глава комитета по госстроительству и законодательству Совфеда Андрей Клишас, а также первая замглавы думского комитета по законодательству Ирина Панькина.

21 апреля вступили в силу законы об интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Согласно документам, на новых территориях были созданы федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные и военные суды. В ДНР и ЛНР были образованы верховные и арбитражные суды республик, а в Запорожской и Херсонской областях – областные суды и арбитражные суды областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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