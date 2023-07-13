Госдума приняла законы о создании органов судейского сообщества в новых регионах

Порядок избрания делегатов на первую конференцию судей новых регионов будет утверждаться президиумом Совета судей России. Также президиумом будут согласовываться нормы их представительства от соответствующих судов и порядок созыва и проведения такой конференции. До 1 сентября 2024 г. такие органы появятся в ЛНР и Запорожской области, а до 1 февраля 2025 г. – в ДНР и Херсонской области.