Херш узнал об обещании Байдена выделить кредит МВФ Турции за прием Швеции в НАТО

12 июля Эрдоган, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, выразил надежду, что вопрос заявки Швеции в НАТО станет «одним из приоритетов международной повестки» осенней сессии парламента Турции. О достигнутой договоренности 10 июля сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом было заявлено по итогам трехсторонней встречи в Вильнюсе, в которой также приняли участие Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Однако точная дата ратификации присоединения страны к альянсу названа не была.