Херш узнал об обещании Байдена выделить кредит МВФ Турции за прием Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден пообещал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ), если Турция согласится с принятием Швеции в НАТО. Об этом со ссылкой на источники заявил американский журналист Сеймур Херш.
По данным Херша, речь шла о кредитной линии от МВФ в размере $11-13 млрд. Такое предложение может быть связано с дорогостоящим восстановлением после землетрясения, которое произошло на юго-востоке Турции в феврале, считает он.
«Байден получил то, что ему было нужно перед саммитом НАТО на этой неделе, каким-то образом вывернув наизнанку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», – отметил журналист в своем материале.
12 июля Эрдоган, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, выразил надежду, что вопрос заявки Швеции в НАТО станет «одним из приоритетов международной повестки» осенней сессии парламента Турции. О достигнутой договоренности 10 июля сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом было заявлено по итогам трехсторонней встречи в Вильнюсе, в которой также приняли участие Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Однако точная дата ратификации присоединения страны к альянсу названа не была.
При этом турецкий президент поставил условие, что ЕС должен расчистить путь для вступления Турции в Евросоюз, прежде чем Анкара одобрит заявку Швеции на членство в НАТО. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турцию «никто не хочет видеть в Европе».