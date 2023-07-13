Путин: Россия будет идти вперед своим собственным путем

На фоне начала спецоперации России на Украине и в предвкушении новых санкций в феврале 2022 г. Путин заявил, что Россия остается частью мировой экономики и не станет наносить ущерб системе. Тогда он говорил, что Запад не должен «ставить перед собой задачу выталкивать» Россию из этой системы.