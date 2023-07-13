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Путин: Россия будет идти вперед своим собственным путем

Ведомости

Несмотря на санкции, Россия будет идти вперед своим собственным путем, не изолируясь от остальных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий. 

Глава государства отметил, что России фактически объявили блокаду. По его словам, с помощью ограничения доступа к технологиям страну пытались вынудить «отказаться от суверенитета, от права самим выбирать свой собственный исторический путь». 

«Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы часто говорим в таких случаях. Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь от ни от кого», – подчеркнул Путин.

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На фоне начала спецоперации России на Украине и в предвкушении новых санкций в феврале 2022 г. Путин заявил, что Россия остается частью мировой экономики и не станет наносить ущерб системе. Тогда он говорил, что Запад не должен «ставить перед собой задачу выталкивать» Россию из этой системы. 

В мае прошлого года, уже после введения нескольких пакетов санкций против РФ, которые в том числе затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию и банковскую отрасль, Путин отметил, что Россию невозможно «выдавить» из мировой экономики. Он добавил, что те, кто стремится изолировать страну, наносят ущерб сами себе. 

В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что западные страны развернули против России экономический фронт. В то же время, подчеркнул глава государства, Запад «нигде ничего не добился и не добьется».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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