Путин: Россия будет идти вперед своим собственным путем
Несмотря на санкции, Россия будет идти вперед своим собственным путем, не изолируясь от остальных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Глава государства отметил, что России фактически объявили блокаду. По его словам, с помощью ограничения доступа к технологиям страну пытались вынудить «отказаться от суверенитета, от права самим выбирать свой собственный исторический путь».
«Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы часто говорим в таких случаях. Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь от ни от кого», – подчеркнул Путин.
На фоне начала спецоперации России на Украине и в предвкушении новых санкций в феврале 2022 г. Путин заявил, что Россия остается частью мировой экономики и не станет наносить ущерб системе. Тогда он говорил, что Запад не должен «ставить перед собой задачу выталкивать» Россию из этой системы.
В мае прошлого года, уже после введения нескольких пакетов санкций против РФ, которые в том числе затронули энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию и банковскую отрасль, Путин отметил, что Россию невозможно «выдавить» из мировой экономики. Он добавил, что те, кто стремится изолировать страну, наносят ущерб сами себе.
В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что западные страны развернули против России экономический фронт. В то же время, подчеркнул глава государства, Запад «нигде ничего не добился и не добьется».