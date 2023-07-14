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Политика

Премьер Польши анонсировал симметричный ответ на закрытие диппредставительств в России

Ведомости

Польша планирует симметрично отвечать на действия России по закрытию дипломатических представительств страны. Об этом журналистам заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Если окончательно дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши дипломатические площадки, то мы со своей стороны будем отвечать симметрично», – отметил он (цитата по ТАСС).

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14 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о принятии предложения МИДа о закрытии в Смоленске консульского агентства Польши. В пресс-службе кабмина пояснили, что решение «позволяет восстановить паритет консульских учреждений» двух стран на фоне недружественных действий Варшавы. Там напомнили о незаконной конфискации недвижимости российского диппредставительства в Польше и «существенном сокращении» дипломатического присутствия России в республике.

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29 апреля в Варшаве местные власти и полицейские проникли в здание школы при посольстве РФ и потребовали от сотрудников покинуть его, поскольку в прошлом году Польша решила передать этот объект недвижимости государству. 10 мая школа при посольстве России в Варшаве возобновила работу в новом месте. В МИД РФ назвали произошедшее посягательством на российскую дипломатическую недвижимость. Посольство передало МИД Польши ноту протеста в связи с инцидентом. В Кремле предупредили, что действия Польши «не ведут ни к чему хорошему».

В конце апреля посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что прокуратура Польши также изъяла средства со счетов посольства и торгового представительства России. В МИД РФ допустили введение асимметричных мер в ответ на действия властей республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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