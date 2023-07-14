Премьер Польши анонсировал симметричный ответ на закрытие диппредставительств в России
Польша планирует симметрично отвечать на действия России по закрытию дипломатических представительств страны. Об этом журналистам заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
«Если окончательно дойдет до того, что Россия начнет ликвидировать наши дипломатические площадки, то мы со своей стороны будем отвечать симметрично», – отметил он (цитата по ТАСС).
14 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о принятии предложения МИДа о закрытии в Смоленске консульского агентства Польши. В пресс-службе кабмина пояснили, что решение «позволяет восстановить паритет консульских учреждений» двух стран на фоне недружественных действий Варшавы. Там напомнили о незаконной конфискации недвижимости российского диппредставительства в Польше и «существенном сокращении» дипломатического присутствия России в республике.
29 апреля в Варшаве местные власти и полицейские проникли в здание школы при посольстве РФ и потребовали от сотрудников покинуть его, поскольку в прошлом году Польша решила передать этот объект недвижимости государству. 10 мая школа при посольстве России в Варшаве возобновила работу в новом месте. В МИД РФ назвали произошедшее посягательством на российскую дипломатическую недвижимость. Посольство передало МИД Польши ноту протеста в связи с инцидентом. В Кремле предупредили, что действия Польши «не ведут ни к чему хорошему».
В конце апреля посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что прокуратура Польши также изъяла средства со счетов посольства и торгового представительства России. В МИД РФ допустили введение асимметричных мер в ответ на действия властей республики.