Премьер Польши анонсировал симметричный ответ на закрытие диппредставительств в России

29 апреля в Варшаве местные власти и полицейские проникли в здание школы при посольстве РФ и потребовали от сотрудников покинуть его, поскольку в прошлом году Польша решила передать этот объект недвижимости государству. 10 мая школа при посольстве России в Варшаве возобновила работу в новом месте. В МИД РФ назвали произошедшее посягательством на российскую дипломатическую недвижимость. Посольство передало МИД Польши ноту протеста в связи с инцидентом. В Кремле предупредили, что действия Польши «не ведут ни к чему хорошему».