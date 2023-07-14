Правительство России решило закрыть консульское агентство Польши в Смоленске

В пресс-службе кабмина назвали принятое решение «ответной мерой», добавив, что оно «позволяет восстановить паритет консульских учреждений» двух стран, передает «Интерфакс». Такой шаг Россия предприняла на фоне недружественных действий Варшавы, которые носят антироссийских характер, продолжили в пресс-службе. Там напомнили о незаконной конфискации недвижимости российского диппредставительства в Польше и «существенном сокращении» дипломатического присутствия России в республике.