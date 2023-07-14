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Правительство России решило закрыть консульское агентство Польши в Смоленске

Ведомости

Правительство России приняло решение закрыть консульское агентство Польши в Смоленске. Распоряжение кабмина опубликовано на портале правовой информации.

«Принять распоряжение МИДа России о закрытии в г. Смоленске Консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области», – говорится в документе.

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Кроме того, российский МИД должен уведомить Варшаву об отзыве согласия РФ на открытие такого агентства. Распоряжение от 14 июля подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В пресс-службе кабмина назвали принятое решение «ответной мерой», добавив, что оно «позволяет восстановить паритет консульских учреждений» двух стран, передает «Интерфакс». Такой шаг Россия предприняла на фоне недружественных действий Варшавы, которые носят антироссийских характер, продолжили в пресс-службе. Там напомнили о незаконной конфискации недвижимости российского диппредставительства в Польше и «существенном сокращении» дипломатического присутствия России в республике.

29 апреля в Варшаве местные власти и полицейские проникли в здание школы при посольстве РФ и потребовали от сотрудников покинуть его, поскольку в прошлом году Польша решила передать этот объект недвижимости государству. 10 мая школа при посольстве России в Варшаве возобновила работу в новом месте.

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В МИД РФ назвали произошедшее посягательством на российскую дипломатическую недвижимость и предупредили, что действия Варшавы не останутся без жесткой реакции Москвы. Посольство передало МИД Польши ноту протеста в связи с инцидентом. В Кремле предупредили, что действия Польши «не ведут ни к чему хорошему».

В конце апреля посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что прокуратура Польши также изъяла средства со счетов посольства и торгового представительства России. В МИД РФ допустили введение асимметричных мер в ответ на действия властей республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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