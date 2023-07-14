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При обстреле поселка в Брянской области погибла пожилая женщина

Ведомости

В результате обстрела поселка Белая Березка в Брянской области со стороны Украины погибла женщина 1939 года рождения, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени», – написал он у себя в Telegram-канале.

Также произошло возгорание трех жилых домов, на месте уже находятся оперативные службы, которые ликвидируют последствия, добавил Богомаз.

В ночь на 14 июля в соседней Курской области упал украинский беспилотник. Уточнялось, что падение дрона произошло в Курчатове, недалеко от Курской АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «враг не оставляет попыток нанесения ударов», и отметил эффективную работу российских систем ПВО.

Ранее по теме: Упавший в Курской области беспилотник повредил фасад многоквартирного дома

В Брянской и Курской областях действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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