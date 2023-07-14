При обстреле поселка в Брянской области погибла пожилая женщина
В результате обстрела поселка Белая Березка в Брянской области со стороны Украины погибла женщина 1939 года рождения, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени», – написал он у себя в Telegram-канале.
Также произошло возгорание трех жилых домов, на месте уже находятся оперативные службы, которые ликвидируют последствия, добавил Богомаз.
В ночь на 14 июля в соседней Курской области упал украинский беспилотник. Уточнялось, что падение дрона произошло в Курчатове, недалеко от Курской АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «враг не оставляет попыток нанесения ударов», и отметил эффективную работу российских систем ПВО.
В Брянской и Курской областях действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.