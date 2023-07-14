При обстреле поселка в Брянской области погибла пожилая женщина

В Брянской и Курской областях действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.