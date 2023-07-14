Путин провел совещание с членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля.
«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первый – это дополнительные меры защиты критически важных объектов», – сказал президент, его слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что в совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев и др.
Ранее Медведев сообщил на встрече с военными на полигоне Тоцкий в Оренбургской области, что доложит Путину о боевой подготовке военных для участия в спецоперации на Украине.
«Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка», – уточнил зампред.
Последний раз встреча Путина с членами совета произошла 7 июля. Тогда в рамках совещания обсуждались меры, которые Россия должна принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами.