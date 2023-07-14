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Путин провел совещание с членами Совета безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля.

«У нас сегодня в повестке дня несколько вопросов. Первый – это дополнительные меры защиты критически важных объектов», – сказал президент, его слова приводит пресс-служба.

Уточняется, что в совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев и др.

Ранее Медведев сообщил на встрече с военными на полигоне Тоцкий в Оренбургской области, что доложит Путину о боевой подготовке военных для участия в спецоперации на Украине.

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«Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка», – уточнил зампред.

Последний раз встреча Путина с членами совета произошла 7 июля. Тогда в рамках совещания обсуждались меры, которые Россия должна принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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