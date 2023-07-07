Медведев призвал создать надежную систему ПВО

После атаки беспилотников на Москву 30 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что система ПВО в Москве «сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать». На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава государства имел в виду, что ПВО сработала эффективно, однако «есть пространство для повышения этой эффективности». В Кремле подчеркнули, что работа по усовершенствованию системы ПВО будет продолжаться.