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Медведев призвал создать надежную систему ПВО

Ведомости

России необходимо работать над надежностью системы противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ на Обуховской заводе (входит в концерн «Алмаз-Антей»).

Медведев обратил внимание, что страны НАТО наращивают боевой потенциал ВСУ, «поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью». Кроме того, Запад поставляет Украине реактивные системы залпового огня, беспилотники разных типов, а на украинские истребители устанавливаются ракеты западного производства, добавил политик. 

«Ситуация весьма серьезная, и нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны – как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения», – сказал он. 

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По словам Медведева, «этого ждут все» – как армия, так и вся страна. Зампред Совбеза также заявил о необходимости «просчитывать все возможные риски и угрозы» и определять, в каких объемах и какие средства поражения дополнительно будут востребованы «в ближайшей перспективе». Такой анализ уже проводится, подчеркнул он.

После атаки беспилотников на Москву 30 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что система ПВО в Москве «сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать». На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава государства имел в виду, что ПВО сработала эффективно, однако «есть пространство для повышения этой эффективности». В Кремле подчеркнули, что работа по усовершенствованию системы ПВО будет продолжаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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