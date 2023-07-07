Медведев призвал создать надежную систему ПВО
России необходимо работать над надежностью системы противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ на Обуховской заводе (входит в концерн «Алмаз-Антей»).
Медведев обратил внимание, что страны НАТО наращивают боевой потенциал ВСУ, «поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью». Кроме того, Запад поставляет Украине реактивные системы залпового огня, беспилотники разных типов, а на украинские истребители устанавливаются ракеты западного производства, добавил политик.
«Ситуация весьма серьезная, и нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны – как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения», – сказал он.
По словам Медведева, «этого ждут все» – как армия, так и вся страна. Зампред Совбеза также заявил о необходимости «просчитывать все возможные риски и угрозы» и определять, в каких объемах и какие средства поражения дополнительно будут востребованы «в ближайшей перспективе». Такой анализ уже проводится, подчеркнул он.
После атаки беспилотников на Москву 30 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что система ПВО в Москве «сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать». На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава государства имел в виду, что ПВО сработала эффективно, однако «есть пространство для повышения этой эффективности». В Кремле подчеркнули, что работа по усовершенствованию системы ПВО будет продолжаться.