Правительство Москвы выделило грант на улучшение систем ПВО
Правительство Москвы выделило НПО «Алмаз» грант на совершенствование систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению (НПО) «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина на совершенствование систем противовоздушной обороны с учетом актуальных вызовов и угроз», – говорится в сообщении.
Уточняется, что постановление об этом было подписано мэром города Сергеем Собяниным на заседании президиума правительства Москвы. Средства, которые будут выделены из бюджета, направят на совершенствование обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Утром 4 июля некоторые районы Новой Москвы и Подмосковья подверглись атаке украинских беспилотников. Четыре БПЛА над Новой Москвой, по данным Минобороны, были уничтожены системами ПВО, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате произошедшего никто не пострадал.
Это не первая атака на Московский регион за последние месяцы. 30 мая дроны атаковали Москву и область, Собянин тогда сообщил о незначительных повреждениях зданий. По заявлениям мэра, в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, два человека обратились за медицинской помощью, которую им оказали на месте.