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Правительство Москвы выделило грант на улучшение систем ПВО

Ведомости

Правительство Москвы выделило НПО «Алмаз» грант на совершенствование систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению (НПО) «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина на совершенствование систем противовоздушной обороны с учетом актуальных вызовов и угроз», – говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление об этом было подписано мэром города Сергеем Собяниным на заседании президиума правительства Москвы. Средства, которые будут выделены из бюджета, направят на совершенствование обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Утром 4 июля некоторые районы Новой Москвы и Подмосковья подверглись атаке украинских беспилотников. Четыре БПЛА над Новой Москвой, по данным Минобороны, были уничтожены системами ПВО, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате произошедшего никто не пострадал.

Это не первая атака на Московский регион за последние месяцы. 30 мая дроны атаковали Москву и область, Собянин тогда сообщил о незначительных повреждениях зданий. По заявлениям мэра, в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, два человека обратились за медицинской помощью, которую им оказали на месте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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