Правительство Москвы выделило грант на улучшение систем ПВО

Это не первая атака на Московский регион за последние месяцы. 30 мая дроны атаковали Москву и область, Собянин тогда сообщил о незначительных повреждениях зданий. По заявлениям мэра, в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, два человека обратились за медицинской помощью, которую им оказали на месте.