В Кремле прокомментировали утреннюю атаку беспилотников
Беспилотники, атаковавшие утром 4 июля Новую Москву, были нейтрализованы и уничтожены при помощи соответствующих систем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отказавшись давать оценку работе системы защиты.
«Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт», – сказал он.
Рано утром 4 июля несколько районов Новой Москвы и Московской области подверглись атаке украинских беспилотников. В частности, по данным Минобороны, четыре дрона над Новой Москвой были уничтожены системами противовоздушной обороны (ПВО), еще один беспилотник был подавлен при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал на территории Одинцовского района Московской области. В результате произошедшего никто не пострадал.
В целях безопасности власти с 05:10 ограничили полеты в районе аэропорта «Внуково». Из данных онлайн-табло аэропорта следует, что более 10 рейсов были перенаправлены в «Домодедово» и «Шереметьево». В 8:00 ограничения были сняты, «Внуково» возобновил работу.