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В Кремле прокомментировали утреннюю атаку беспилотников

Ведомости

Беспилотники, атаковавшие утром 4 июля Новую Москву, были нейтрализованы и уничтожены при помощи соответствующих систем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отказавшись давать оценку работе системы защиты.

«Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт», – сказал он. 

Рано утром 4 июля несколько районов Новой Москвы и Московской области подверглись атаке украинских беспилотников. В частности, по данным Минобороны, четыре дрона над Новой Москвой были уничтожены системами противовоздушной обороны (ПВО), еще один беспилотник был подавлен при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал на территории Одинцовского района Московской области. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее по теме: Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Новой Москве и Подмосковье

В целях безопасности власти с 05:10 ограничили полеты в районе аэропорта «Внуково». Из данных онлайн-табло аэропорта следует, что более 10 рейсов были перенаправлены в «Домодедово» и «Шереметьево». В 8:00 ограничения были сняты, «Внуково» возобновил работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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