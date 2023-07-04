Аэропорт «Внуково» возобновил работу
Московский аэропорт «Внуково» возобновил прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Утром 4 июля аэропорт ввел ограничения по приему и выпуску воздушных судов. В Росавиации объяснили это «техническими причинами».
«С 08:00 мск 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу», – говорится в сообщении.
Ограничения на вылет и посадку действовали с 5:10. Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что меры действовали в целях безопасности. 4 июля украинские беспилотники попытались атаковать Новую Москву и Московскую область, устройства были ликвидированы. В результате инцидента никто не пострадал.
Из данных онлайн-табло «Внуково» следует, что в «Домодедово» и «Шереметьево» были перенаправлены более 10 самолетов. Изменения коснулись как внутренних, так и международных рейсов в Москву. В частности, в другие аэропорты направили самолеты из Махачкалы, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Санкт-Петербурга. Также в «Домодедово» были перенаправлены воздушные судна, летевшие из Дубая и Шарм-эль-Шейха.
В Росавиации ранее уточняли, что другие аэропорты Москвы и Московской области работают в штатном режиме.