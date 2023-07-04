Аэропорт «Внуково» возобновил работу

Из данных онлайн-табло «Внуково» следует, что в «Домодедово» и «Шереметьево» были перенаправлены более 10 самолетов. Изменения коснулись как внутренних, так и международных рейсов в Москву. В частности, в другие аэропорты направили самолеты из Махачкалы, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Санкт-Петербурга. Также в «Домодедово» были перенаправлены воздушные судна, летевшие из Дубая и Шарм-эль-Шейха.