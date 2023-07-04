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Общество

Аэропорт «Внуково» возобновил работу

Ведомости

Московский аэропорт «Внуково» возобновил прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Утром 4 июля аэропорт ввел ограничения по приему и выпуску воздушных судов. В Росавиации объяснили это «техническими причинами».

«С 08:00 мск 4 июля аэропорт Внуково возобновил работу», – говорится в сообщении.

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Ограничения на вылет и посадку действовали с 5:10. Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что меры действовали в целях безопасности. 4 июля украинские беспилотники попытались атаковать Новую Москву и Московскую область, устройства были ликвидированы. В результате инцидента никто не пострадал.

Из данных онлайн-табло «Внуково» следует, что в «Домодедово» и «Шереметьево» были перенаправлены более 10 самолетов. Изменения коснулись как внутренних, так и международных рейсов в Москву. В частности, в другие аэропорты направили самолеты из Махачкалы, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Санкт-Петербурга. Также в «Домодедово» были перенаправлены воздушные судна, летевшие из Дубая и Шарм-эль-Шейха.

В Росавиации ранее уточняли, что другие аэропорты Москвы и Московской области работают в штатном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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