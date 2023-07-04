Минобороны сообщило об атаке пяти беспилотников в Новой Москве и Подмосковье

В целях безопасности власти с 5:10 ограничили полеты в районе «Внуково». Из данных онлайн-табло аэропорта следует, что более 10 рейсов были перенаправлены в «Домодедово» и «Шереметьево». В 8:00 ограничения были сняты, «Внуково» возобновил работу.