Минобороны сообщило об атаке пяти беспилотников в Новой Москве и Подмосковье
4 июля Киев попытался атаковать Московскую область и Новую Москву при помощи пяти беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что четыре дрона над Новой Москвой были уничтожены системами противовоздушной обороны (ПВО). Еще один беспилотник подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Аппарат упал на территории Одинцовского района Московской области.
В результате инцидента пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке Киева атаковать Новую Москву и Подмосковье при помощи беспилотников. Он подчеркнул, что все дроны были ликвидированы.
В целях безопасности власти с 5:10 ограничили полеты в районе «Внуково». Из данных онлайн-табло аэропорта следует, что более 10 рейсов были перенаправлены в «Домодедово» и «Шереметьево». В 8:00 ограничения были сняты, «Внуково» возобновил работу.