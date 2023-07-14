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Медведев доложит Путину о боевой подготовке будущих участников спецоперации

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подготовит доклад на имя верховного главнокомандующего Владимира Путина о боевой подготовке военных для участия в спецоперации на Украине. Об этом Медведев сообщил в ходе визита на военный полигон Тоцкий в Оренбургской области.

Во время общения с военными зампред Совбеза отметил, что на полигоне слаживание только началось. Видеоролик визита опубликован в Telegram-канале Медведева.

«Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции», – сообщил Медведев.

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1 июня Медведев посетил Общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области, где сообщил о необходимости уничтожить киевский режим, как осиное гнездо, иначе от него постоянно будет исходить угроза.

5 июля зампред Совбеза заявил, что спецоперация на Украине может быть завершена в течение нескольких дней, если западные страны прекратят поставлять оружие и технику ВСУ. Медведев также отметил, что любая война может быть завершена очень быстро – либо при подписании мирного договора, либо при использовании ядерного оружия, как это сделали США в 1945 г., когда «они разбомбили два японских города».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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