Медведев доложит Путину о боевой подготовке будущих участников спецоперации
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подготовит доклад на имя верховного главнокомандующего Владимира Путина о боевой подготовке военных для участия в спецоперации на Украине. Об этом Медведев сообщил в ходе визита на военный полигон Тоцкий в Оренбургской области.
Во время общения с военными зампред Совбеза отметил, что на полигоне слаживание только началось. Видеоролик визита опубликован в Telegram-канале Медведева.
«Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции», – сообщил Медведев.
1 июня Медведев посетил Общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области, где сообщил о необходимости уничтожить киевский режим, как осиное гнездо, иначе от него постоянно будет исходить угроза.
5 июля зампред Совбеза заявил, что спецоперация на Украине может быть завершена в течение нескольких дней, если западные страны прекратят поставлять оружие и технику ВСУ. Медведев также отметил, что любая война может быть завершена очень быстро – либо при подписании мирного договора, либо при использовании ядерного оружия, как это сделали США в 1945 г., когда «они разбомбили два японских города».