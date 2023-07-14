Медведев доложит Путину о боевой подготовке будущих участников спецоперации

«Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции», – сообщил Медведев.