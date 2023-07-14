Минобороны: ВС России за сутки отразили 16 атак на донецком направлении
Российские военные отразили 16 атак ВСУ в нескольких районах на донецком направлении, в ходе боев было уничтожено в том числе два склада боеприпасов противника. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны в ходе спецоперации.
«На донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клещеевки ДНР. <...> Уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Разлив ДНР», – сказано в сообщении.
Помимо этого, ВСУ предприняли несколько атак на краснолиманском направлении. Там было пресечено три атаки в районах населенных пунктов Невское ЛНР и Григоровка ДНР. Помимо этого, была пресечена деятельность группы диверсантов в районе Кузьмино ЛНР. За сутки был уничтожен танк и другая техника. Также деятельность трех групп диверсантов была пресечена на южнодонецком и запорожском направлениях.
13 июля Минобороны также сообщало об отражении 16 атак ВСУ на донецком направлении и трех – на краснолиманском. 12 июля их число составляло 30 и две атаки на каждом из направлений соответственно. Российские средства ПВО также за сутки 13 июля перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.