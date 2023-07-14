Минобороны: ВС России за сутки отразили 16 атак на донецком направлении

Помимо этого, ВСУ предприняли несколько атак на краснолиманском направлении. Там было пресечено три атаки в районах населенных пунктов Невское ЛНР и Григоровка ДНР. Помимо этого, была пресечена деятельность группы диверсантов в районе Кузьмино ЛНР. За сутки был уничтожен танк и другая техника. Также деятельность трех групп диверсантов была пресечена на южнодонецком и запорожском направлениях.