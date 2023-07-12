Минобороны сообщило об отражении 30 атак ВСУ на донецком направлении
За последние сутки российская армия отбила 30 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ в очередной сводке о ходе спецоперации.
«В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях», – говорится в сообщении.
Отмечается, что попытки противника наступить были пресечены в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР, а также Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское ДНР. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по позициям ВСУ в двух районах западнее Андреевки и Клещеевки.
На южнодонецком направлении была отражена атака противника в районе Старомайорского ДНР. Также российские военные пресекли разведку боем ВСУ в районе Угледара. Под Сладким в ДНР ВС РФ обнаружила группу украинских диверсантов. На краснолиманском направлении российские войска отбили две атаки ВСУ в районах Торского (ДНР) и Кармазиновки (ЛНР). Под Терной ВС РФ пресекли деятельность еще одной группы украинских диверсантов.
Кроме того, в ДНР российские летчики сбили в воздухе украинский вертолет Ми-24. Также средства ПВО за сутки перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, отметили в военном ведомстве.
Накануне, 11 июля, Минобороны сообщило, что ВСУ продолжили наступление на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В частности, на донецком направлении ВС РФ отразили девять атак противника, на краснолиманском – три, а на южнодонецком – одну. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 военных.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 455 самолетов, 242 вертолета, почти 5000 беспилотников, а также более 10 600 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.