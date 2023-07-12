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Минобороны сообщило об отражении 30 атак ВСУ на донецком направлении

Ведомости

За последние сутки российская армия отбила 30 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ в очередной сводке о ходе спецоперации.

«В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях», – говорится в сообщении.

Отмечается, что попытки противника наступить были пресечены в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР, а также Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское ДНР. Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по позициям ВСУ в двух районах западнее Андреевки и Клещеевки.

На южнодонецком направлении была отражена атака противника в районе Старомайорского ДНР. Также российские военные пресекли разведку боем ВСУ в районе Угледара. Под Сладким в ДНР ВС РФ обнаружила группу украинских диверсантов. На краснолиманском направлении российские войска отбили две атаки ВСУ в районах Торского (ДНР) и Кармазиновки (ЛНР). Под Терной ВС РФ пресекли деятельность еще одной группы украинских диверсантов.

Кроме того, в ДНР российские летчики сбили в воздухе украинский вертолет Ми-24. Также средства ПВО за сутки перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, отметили в военном ведомстве.

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Накануне, 11 июля, Минобороны сообщило, что ВСУ продолжили наступление на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. В частности, на донецком направлении ВС РФ отразили девять атак противника, на краснолиманском – три, а на южнодонецком – одну. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 военных.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 455 самолетов, 242 вертолета, почти 5000 беспилотников, а также более 10 600 танков и других боевых бронированных машин ВСУ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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