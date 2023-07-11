В Минобороны сообщили о перехвате трех ракет Storm Shadow
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow британско-французского производства, а также сбили два украинских истребителя, говорится в очередной сводке Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области. Перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, – говорится в сообщении.
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в свою очередь поразили два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ под Торецком в ДНР и Ореховым в Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.
Украинская сторона вновь продолжила попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. Так, на донецком направлении ВС России отразили девять атак ВСУ, уничтожив, в частности, один танк и три боевые бронированные машины. На краснолиманском направлении украинские войска трижды пытались атаковать в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка в ЛНР, потеряв при этом два танка и пять боевых бронированных машин. На южнодонецком направлении российские силы отразили одну атаку ВСУ, отбросив противника на исходные позиции.
О передаче Украине авиационных крылатых ракет большой дальности Storm Shadow от Великобритании стало известно в мае. В Кремле тогда заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных. После этого Минобороны неоднократно сообщало, что ракеты Storm Shadow использовались для атак по новым регионам России.
Ранее Минобороны РФ сообщило о попытке Киева ударить 9 июля по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант. В ведомстве уточнили, что две украинские ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны. Еще два снаряда вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В МИД РФ уточнили, что одна из выпущенных ракет целилась в Крымский мост.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Впоследствии эти территории вошли в состав РФ.