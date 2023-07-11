В Минобороны сообщили о перехвате трех ракет Storm Shadow

Украинская сторона вновь продолжила попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. Так, на донецком направлении ВС России отразили девять атак ВСУ, уничтожив, в частности, один танк и три боевые бронированные машины. На краснолиманском направлении украинские войска трижды пытались атаковать в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка в ЛНР, потеряв при этом два танка и пять боевых бронированных машин. На южнодонецком направлении российские силы отразили одну атаку ВСУ, отбросив противника на исходные позиции.