МИД России: одна из выпущенных ВСУ 9 июля ракет целилась в Крымский мост

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о попытке Киева ударить 9 июля по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант. В ведомстве уточнили, что две украинские ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны. Еще два снаряда вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В МИДе уточнили, что ВСУ целились по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области. В тот же день ВСУ также безрезультатно пытались нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области.