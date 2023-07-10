МИД России: одна из выпущенных ВСУ 9 июля ракет целилась в Крымский мост
Украина в ходе ракетной атаки 9 июля по российским объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях вновь пыталась ударить по Крымскому мосту. Об этом сообщается на сайте МИД России.
«По мнению экспертов, одна из ракет была нацелена на Крымский мост. Обстрел стал очередной попыткой ВСУ уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры», – говорится в сообщении.
В связи с этим МИД напомнил о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 г., из-за которого погибли мирные граждане, ответственность за который недавно взял на себя Киев.
«Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей, по сути, спонсором преступной деятельности режима [президента Украины Владимира] Зеленского», – добавили в МИДе.
Во внешнеполитическом ведомстве также выразили уверенность, что ответственные за террористические вылазки Киева будут привлечены к уголовной ответственности, а свой ответ дадут на них также ВС России в рамках спецоперации.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о попытке Киева ударить 9 июля по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант. В ведомстве уточнили, что две украинские ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны. Еще два снаряда вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В МИДе уточнили, что ВСУ целились по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области. В тот же день ВСУ также безрезультатно пытались нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области.
8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Заведено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек.
8 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 г. лежит на киевских властях.