Минобороны сообщило о попытке Киева ударить по трем регионам России

Кроме того, о двух сбитых ракетах в Брянской области заявил губернатор региона Александр Богомаз. В результате падения одной из них была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ пытались нанести удар по Десногорской АЭС в Смоленской области и военному аэродрому в Калужской области.