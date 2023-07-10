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Минобороны сообщило о попытке Киева ударить по трем регионам России

Ведомости

9 июля Киев при помощи ракет С-200 попытался нанести удар по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях. Об этом сообщает Минобороны России.

«9 июля Киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что две украинские ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны. Еще два снаряда вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об уничтожении четырех ракет было доложено начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. Он, в свою очередь, поручил выявлять места хранения ракет С-200 ВСУ и планировать их поражение. Кроме того, Герасимов призвал «в кратчайшие сроки» принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха, сообщили в Минобороны.

Накануне, 9 июля, главы Крыма и Ростовской области сообщил о попытке Украины атаковать регионы. Сначала о сбитой крылатой ракете в районе Керчи заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в результате инцидента повреждений и пострадавших нет. Из-за срабатывания систем ПВО движение на Крымском мосту было временно приостановлено примерно на один час.

Затем о перехвате ракеты ВСУ между Каменском и Донецком сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Обошлось также без жертв, однако осколками была частично повреждена кровля нескольких строений.

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Кроме того, о двух сбитых ракетах в Брянской области заявил губернатор региона Александр Богомаз. В результате падения одной из них была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ пытались нанести удар по Десногорской АЭС в Смоленской области и военному аэродрому в Калужской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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