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Губернатор подтвердил перехват ракеты ВСУ в Ростовской области

Ведомости

В Ростовской области около полудня 9 июля сработала система противовоздушной обороны (ПВО), была сбита украинская ракета, сообщил губернатор региона Василий Голубев. 

О работе ПВО в регионе ранее сегодня рассказал глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев. Чиновник заявил, что в результате никто не пострадал, но повреждения получили здания. Голубев подтвердил эту информацию, уточнив, что ракету сбили около 12:00 между Каменском и Донецком. 

«Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется», – написал губернатор.

Ранее сегодня, 9 июля, в районе Керчи российская система ПВО сбила крылатую ракету. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пострадавших не было.

С октября 2022 г. в Ростовской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Белгородской области, Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской и Брянской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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