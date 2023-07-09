Губернатор подтвердил перехват ракеты ВСУ в Ростовской области

О работе ПВО в регионе ранее сегодня рассказал глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев. Чиновник заявил, что в результате никто не пострадал, но повреждения получили здания. Голубев подтвердил эту информацию, уточнив, что ракету сбили около 12:00 между Каменском и Донецком.