Губернатор подтвердил перехват ракеты ВСУ в Ростовской области
В Ростовской области около полудня 9 июля сработала система противовоздушной обороны (ПВО), была сбита украинская ракета, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
О работе ПВО в регионе ранее сегодня рассказал глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев. Чиновник заявил, что в результате никто не пострадал, но повреждения получили здания. Голубев подтвердил эту информацию, уточнив, что ракету сбили около 12:00 между Каменском и Донецком.
«Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется», – написал губернатор.
Ранее сегодня, 9 июля, в районе Керчи российская система ПВО сбила крылатую ракету. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пострадавших не было.
С октября 2022 г. в Ростовской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Белгородской области, Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской и Брянской областях.