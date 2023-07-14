Израильский президент осудил решение Швеции разрешить сожжение свитка Торы
Президент Израиля Ицхак Герцог осудил решение шведский властей разрешить сожжения свитка Торы возле посольства страны в Стокгольме. Об этом глава государства написал в своем аккаунте Twitter.
«Я однозначно осуждаю выданное в Швеции разрешение сжигать священные книги. Как президент Израиля, я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем, что та же участь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа», – говорится в заявлении Герцога.
По слова главы государства, разрешение в нанесении ущерба священным текстам является «не проявлением свободы слова, это вопиющее подстрекательство и акт чистой ненависти». Он также призвал мировое сообщество осудить «этот отвратительный поступок».
О разрешении властей Швеции провести акцию с сожжением Торы сообщил ранее The Jerusalem Post. По данным газеты, акция должна пройти 15 июля. Также израильская газета опубликовала заявление еврейской общины в Швеции. «Тора является нашим самым священным сокровищем моральных кодексов и этики, которые изменили мир, в котором мы живем», – говорится в тексте.
28 июня, в день празднования Курбан-байрама, иммигрант из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Эта акция была согласована с полицией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным. По данным Reuters, шведская полиция отклонила несколько заявлений о проведении демонстраций против Корана, однако суды отменили эти решения, сославшись на нарушение свободы слова.
После этого в МИДе Швеции сообщили, что организатор акции с сожжением Корана имеет временный вид на жительство в Швеции. Сейчас он находится под следствием по обвинению в разжигании религиозной вражды. 29 июля в Багдаде (столица Ирака) прошли протесты из-за сожжения Корана в Швеции. Манифестанты ворвались на территорию шведского посольства. МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции организатора акции.