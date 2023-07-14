Шольц рассказал о стремлении поддерживать контакты с Путиным

После этого Шольц неоднократно говорил о планах провести телефонные переговоры с Путиным. «Я намерен сделать это [провести телефонный разговор] снова в ближайшее время», – говорил он 10 июня, отмечая, что «переговоры – это нормально». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина пока нет планов разговора с Шольцем.