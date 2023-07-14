Шольц рассказал о стремлении поддерживать контакты с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц вновь рассказал о желании провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, хотя таких контактов пока не запланировано. Об этом канцлер рассказал на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос, действительно ли он больше не хочет разговаривать с российским лидером.
«Конечно, когда-нибудь я снова смогу с ним поговорить. Но ничего не запланировано», – сказал он (цит. по ТАСС).
Последний телефонный разговор между канцлером и президентом России прошел 2 декабря прошлого года. Тогда инициатива проведения разговора исходила от Берлина. В пресс-службе Кремля рассказали, что Путин «подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции». Он обратил внимание «на деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями», что препятствует переговорному процессу между Россией и Украиной.
После этого Шольц неоднократно говорил о планах провести телефонные переговоры с Путиным. «Я намерен сделать это [провести телефонный разговор] снова в ближайшее время», – говорил он 10 июня, отмечая, что «переговоры – это нормально». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина пока нет планов разговора с Шольцем.