СМИ: ЕС и ЕЦБ спорят о возможности использования активов РФ в интересах Украины
Евросоюз поспорил с Европейским центральным банком (ЕЦБ) о возможности использования замороженных активов ЦБ России при финансировании восстановительных работ на Украине. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Расхождения в вопросе использования активов российского ЦБ произошли между представителями исполнительной власти ЕС и председателем ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард считает, что действия в отношении замороженных активов несут угрозу ликвидности евро и финансовой стабильности союза в целом, уточняет газета.
В то же время, по версии Еврокомиссии, риски были оценены еще в феврале 2022 г., после заморозки активов на фоне начала спецоперации России на Украине.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С тех пор страны ЕС обсуждают различные механизмы по конфискации и использованию российских активов, а также их передаче Украине. В Кремле назвали блокировку активов воровством и обещали принять ответные меры.
12 июля лидеры стран G7 («Большая семерка») предложили в своей декларации сохранять заблокированными активы России до тех пор, пока Москва «не заплатит» причиненный ущерб Украине.