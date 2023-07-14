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СМИ: ЕС и ЕЦБ спорят о возможности использования активов РФ в интересах Украины

Ведомости

Евросоюз поспорил с Европейским центральным банком (ЕЦБ) о возможности использования замороженных активов ЦБ России при финансировании восстановительных работ на Украине. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Расхождения в вопросе использования активов российского ЦБ произошли между представителями исполнительной власти ЕС и председателем ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард считает, что действия в отношении замороженных активов несут угрозу ликвидности евро и финансовой стабильности союза в целом, уточняет газета.

В то же время, по версии Еврокомиссии, риски были оценены еще в феврале 2022 г., после заморозки активов на фоне начала спецоперации России на Украине. 

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После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С тех пор страны ЕС обсуждают различные механизмы по конфискации и использованию российских активов, а также их передаче Украине. В Кремле назвали блокировку активов воровством и обещали принять ответные меры.

12 июля лидеры стран G7 («Большая семерка») предложили в своей декларации сохранять заблокированными активы России до тех пор, пока Москва «не заплатит» причиненный ущерб Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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