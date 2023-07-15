МИД России призвал освободить наместника Киево-Печерской лавры

1 апреля Шевченковский районный суд в Киеве избрал меру пресечения наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Суд также отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты митрополита о посещении богослужений в лавре. 2 апреля воскресную службу возглавил митрополит Онуфрий. На этом фоне МИД России также потребовал освободить наместника лавры.