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В Госдуму внесли законопроект об оснащении Росгвардии военной техникой

Ведомости

Законопроект о вооружении Росгвардии военной техникой внесли в Госдуму, следует из думской электронной базы. 

Согласно пояснительной записке, предлагается добавить право войск нацгвардии иметь военную технику. Поправки вносятся в ФЗ «О войсках национальной гвардии». Авторами инициативы выступили председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а также руководитель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Фактически законопроектом предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм Федерального закона в соответствие с реальностью, что позволит уточнить существующие правовые пробелы и придаст изменяемым нормам формальную определенность», – отмечается в записке.

О планах вооружить Росгвардию военной техникой заявлял ее глава Виктор Золотов 27 июня. Как отмечал Хинштейн, наличие тяжелой техники является «наиважнейшим вопросом» для Росгвардии. 13 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке соответствующих поправок Хинштейном совместно с Росгвардией и правительством.

24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Тогда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и анонсировал поход на Москву. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении него будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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