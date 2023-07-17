В Госдуму внесли законопроект об оснащении Росгвардии военной техникой

24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Тогда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и анонсировал поход на Москву. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении него будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.