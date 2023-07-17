В Госдуму внесли законопроект об оснащении Росгвардии военной техникой
Законопроект о вооружении Росгвардии военной техникой внесли в Госдуму, следует из думской электронной базы.
Согласно пояснительной записке, предлагается добавить право войск нацгвардии иметь военную технику. Поправки вносятся в ФЗ «О войсках национальной гвардии». Авторами инициативы выступили председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а также руководитель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Фактически законопроектом предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм Федерального закона в соответствие с реальностью, что позволит уточнить существующие правовые пробелы и придаст изменяемым нормам формальную определенность», – отмечается в записке.
О планах вооружить Росгвардию военной техникой заявлял ее глава Виктор Золотов 27 июня. Как отмечал Хинштейн, наличие тяжелой техники является «наиважнейшим вопросом» для Росгвардии. 13 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке соответствующих поправок Хинштейном совместно с Росгвардией и правительством.
24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Тогда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и анонсировал поход на Москву. Вечером в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным: ЧВК вернется в полевые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении него будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела.