Совфед одобрил закон о бессрочном праве на кредитные каникулы

Закон вступит в силу с 1 января 2024 г. Он предусматривает, что заемщик имеет право потребовать у кредитора предоставление льготного периода на срок до шести месяцев. При этом сумма займа должна составлять не более 150 000 руб. для кредитных карт, 1,5 млн руб. для автокредитов, 450 000 руб. для прочих займов.