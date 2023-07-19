Госдума приняла закон об оснащении Росгвардии военной техникой
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении и в целом законопроект, согласно которому Росгвардия может иметь на вооружении военную технику, следует из думской электронной базы.
Согласно тексту пояснительной записки, документ предлагает уточнить терминологию закона «О войсках национальной гвардии», в который вносятся поправки. В частности, авторы законопроекта предлагают заменить термин «оружие» на «вооружение», который подразумевает под совокупность оружия и технических средств его применения. Вместе с тем законопроектом предлагается заменить термин «боевая техника» на «военную технику» – боевую технику, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения и др.
Документ был внесен в Госдуму 17 июля. Авторами инициативы выступили председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а также руководитель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
О планах вооружить Росгвардию военной техникой заявлял ее глава Виктор Золотов 27 июня. Как отмечал Хинштейн, наличие тяжелой техники является «наиважнейшим вопросом» для Росгвардии. 13 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке соответствующих поправок Хинштейном совместно с Росгвардией и правительством.