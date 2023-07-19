Госдума приняла закон об оснащении Росгвардии военной техникой

Согласно тексту пояснительной записки, документ предлагает уточнить терминологию закона «О войсках национальной гвардии», в который вносятся поправки. В частности, авторы законопроекта предлагают заменить термин «оружие» на «вооружение», который подразумевает под совокупность оружия и технических средств его применения. Вместе с тем законопроектом предлагается заменить термин «боевая техника» на «военную технику» – боевую технику, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения и др.