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Политика

Госдума приняла закон об оснащении Росгвардии военной техникой

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении и в целом законопроект, согласно которому Росгвардия может иметь на вооружении военную технику, следует из думской электронной базы. 

Согласно тексту пояснительной записки, документ предлагает уточнить терминологию закона «О войсках национальной гвардии», в который вносятся поправки. В частности, авторы законопроекта предлагают заменить термин «оружие» на «вооружение», который подразумевает под совокупность оружия и технических средств его применения. Вместе с тем законопроектом предлагается заменить термин «боевая техника» на «военную технику» – боевую технику, технические средства управления войсками, технические средства боевого, технического и тылового обеспечения и др. 

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Документ был внесен в Госдуму 17 июля. Авторами инициативы выступили председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, а также руководитель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

О планах вооружить Росгвардию военной техникой заявлял ее глава Виктор Золотов 27 июня. Как отмечал Хинштейн, наличие тяжелой техники является «наиважнейшим вопросом» для Росгвардии. 13 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке соответствующих поправок Хинштейном совместно с Росгвардией и правительством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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