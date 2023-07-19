Врио губернатора Омской области подтвердил уход Мизулиной из Совфеда
Кандидатами в сенаторы от Омской области будут врач, учитель и замглавы федеральной территории «Сириус» Иван Евстифеев, подтвердил «Ведомостям» врио губернатора региона Виталий Хоценко.
«Мы подали тройку кандидатов в сенаторы. Елены Борисовны [Мизулиной] там не оказалось. Мы сделали ставку на омичей, на тех, кто родился, вырос в области. У нас тройка – это главный врач, учитель и тоже местный человек, который занимался политикой, а сейчас работает в «Сириусе», омич [замглавы федеральной территории «Сириус» Иван] Евстифеев», – сказал он «Ведомостям».
На вопрос, будут ли они предлагать что-то действующему представителю региона в Совете Федерации Елене Мизулиной, он сказал: «Поживем – увидим».
Кандидатами в сенаторы от Омской области, помимо Евстифеева, будут главврач Клинического медико-хирургического центра минздрава Омской области Вадим Бережной и учитель английского языка средней школы № 28 Юлия Чехлова, писал РБК.
Согласно законодательству, кандидат на пост губернатора должен выдвинуть в избирательную комиссию три кандидатуры на должность сенатора от региона. После выборов избранный руководитель региона представляет одну кандидатуру в Совет Федерации.
Мизулина была назначена на должность сенатора от Омской области в 2015 г. Сначала она представляла в Совфеде губернатора Виктора Назарова, а потом – Александра Буркова, который ушел в отставку в конце марта этого года. Сейчас обязанности губернатора исполняет Виталий Хоценко, который ранее возглавлял правительство ДНР. До Совфеда Мизулина была депутатом Госдумы и председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей.