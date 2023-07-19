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Врио губернатора Омской области подтвердил уход Мизулиной из Совфеда

Ведомости

Кандидатами в сенаторы от Омской области будут врач, учитель и замглавы федеральной территории «Сириус» Иван Евстифеев, подтвердил «Ведомостям» врио губернатора региона Виталий Хоценко.

«Мы подали тройку кандидатов в сенаторы. Елены Борисовны [Мизулиной] там не оказалось. Мы сделали ставку на омичей, на тех, кто родился, вырос в области. У нас тройка – это главный врач, учитель и тоже местный человек, который занимался политикой, а сейчас работает в «Сириусе», омич [замглавы федеральной территории «Сириус» Иван] Евстифеев», – сказал он «Ведомостям».

На вопрос, будут ли они предлагать что-то действующему представителю региона в Совете Федерации Елене Мизулиной, он сказал: «Поживем – увидим».

17 июля пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева сообщила, что глава региона не включил Мизулину в список кандидатов в Совет Федерации. Ранее РБК писал, что Мизулина может покинуть Совфед после единого дня голосования 10 сентября.

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Кандидатами в сенаторы от Омской области, помимо Евстифеева, будут главврач Клинического медико-хирургического центра минздрава Омской области Вадим Бережной и учитель английского языка средней школы № 28 Юлия Чехлова, писал РБК. 

Согласно законодательству, кандидат на пост губернатора должен выдвинуть в избирательную комиссию три кандидатуры на должность сенатора от региона. После выборов избранный руководитель региона представляет одну кандидатуру в Совет Федерации.

Мизулина была назначена на должность сенатора от Омской области в 2015 г. Сначала она представляла в Совфеде губернатора Виктора Назарова, а потом – Александра Буркова, который ушел в отставку в конце марта этого года. Сейчас обязанности губернатора исполняет Виталий Хоценко, который ранее возглавлял правительство ДНР. До Совфеда Мизулина была депутатом Госдумы и председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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