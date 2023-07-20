ЕС ввел санкции против главы ФСИН и вице-мэра Москвы
Евросоюз ввел санкции в отношении 12 человек и пяти организаций, которых назвал ответственными за нарушения прав человека в России. Об этом сообщается на сайте совета ЕС.
Под санкции ЕС попали вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, департамент информационных технологий столицы и его руководитель Эдуард Лысенко, руководитель ФСИН Аркадий Гостев, ГУ МВД по столице и его начальник Олег Баранов, АО «Электронная Москва» и др. Также в списке оказались начальник колонии во Владимирской области Дмитрий Ножкин и ряд сотрудников этого учреждения.
В июне ЕС уже вводил санкции против граждан России в связи с нарушением прав человека. Под ограничения попали замминистра юстиции Олег Свириденко, следователи, судьи и сотрудник ФСИН. В апреле Великобритания также ввела санкции в отношении пяти россиян, в том числе судьи и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее совет ЕС принял решение продлить на полгода санкции против конкретных секторов экономики России – до 31 января 2024 г.