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ЕС ввел санкции против главы ФСИН и вице-мэра Москвы

Ведомости

Евросоюз ввел санкции в отношении 12 человек и пяти организаций, которых назвал ответственными за нарушения прав человека в России. Об этом сообщается на сайте совета ЕС.

Под санкции ЕС попали вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, департамент информационных технологий столицы и его руководитель Эдуард Лысенко, руководитель ФСИН Аркадий Гостев, ГУ МВД по столице и его начальник Олег Баранов, АО «Электронная Москва» и др. Также в списке оказались начальник колонии во Владимирской области Дмитрий Ножкин и ряд сотрудников этого учреждения.

Ранее по теме: Совет Евросоюза на полгода продлил санкции против России

В июне ЕС уже вводил санкции против граждан России в связи с нарушением прав человека. Под ограничения попали замминистра юстиции Олег Свириденко, следователи, судьи и сотрудник ФСИН. В апреле Великобритания также ввела санкции в отношении пяти россиян, в том числе судьи и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее совет ЕС принял решение продлить на полгода санкции против конкретных секторов экономики России – до 31 января 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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