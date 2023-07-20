ЕС ввел санкции против главы ФСИН и вице-мэра Москвы

В июне ЕС уже вводил санкции против граждан России в связи с нарушением прав человека. Под ограничения попали замминистра юстиции Олег Свириденко, следователи, судьи и сотрудник ФСИН. В апреле Великобритания также ввела санкции в отношении пяти россиян, в том числе судьи и сотрудников правоохранительных органов.