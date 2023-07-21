СМИ узнали о попытках США отговорить лидеров стран Африки от посещения саммита в России

В начале июля стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса приедет в Россию и возглавит делегацию республики на саммите. 20 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу со своим южноафриканским коллегой на полях саммита. Последний раз Путин и Рамафоса встречались, когда лидер ЮАР в июне приезжал в Россию в составе делегации с четырьмя руководителями других африканских стран. Их визит в Санкт-Петербург тогда проходил в рамках посреднической миссии по разрешению конфликта на Украине.