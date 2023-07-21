СМИ узнали о попытках США отговорить лидеров стран Африки от посещения саммита в России
США пытаются отговорить лидеров африканских стран от посещения саммита «Россия – Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на африканских чиновников.
Уточняется, что американские власти оказывают давление на страны Африки, чтобы те осудили выход России из зерновой сделки. Такое давление, отмечает FT, вызывает у африканских стран обеспокоенность, так как они намерены продолжать сотрудничество с РФ и США в областях экономики и безопасности.
17 июля Россия покинула зерновое соглашение, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это невыполнением второй части зерновой сделки, которые касалась содействия в вывозе российской продукции.
Российско-африканский саммит пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Изначально мероприятие планировалось с 26 по 29 июля, Песков объяснил сокращение дат проведения мероприятия «нюансировкой программы».
21 июля президент России Владимир Путин в рамках совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что планирует обсудить с членами совета развитие отношений с африканскими странами в преддверии саммита.
В начале июля стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса приедет в Россию и возглавит делегацию республики на саммите. 20 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу со своим южноафриканским коллегой на полях саммита. Последний раз Путин и Рамафоса встречались, когда лидер ЮАР в июне приезжал в Россию в составе делегации с четырьмя руководителями других африканских стран. Их визит в Санкт-Петербург тогда проходил в рамках посреднической миссии по разрешению конфликта на Украине.