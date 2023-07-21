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Политика

Клишас назвал инициативу о лишении гражданства по рождению противоречащей Конституции

Ведомости

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал внесенный сенаторами законопроект о возможности лишить гражданства РФ, приобретенного по рождению, за дезертирство или дискредитацию армии.

«Посоветую сенаторам прочитать Конституцию», – сказал Клишас агентству ТАСС.

Согласно ст. 6 Конституции, гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Также по закону «О гражданстве» получивший гражданство по праву рождения может выйти из него только по собственному желанию.

У себя в Telegram-канале Клишас подчеркнул, что если федеральный политик вносит закон, который противоречит Конституции, то «для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность».

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Согласно пояснительной записке проекта, федеральный закон о гражданстве, принятый в апреле 2023 г., устанавливает случаи прекращения приобретенного гражданства. В документе приводятся примеры таких ситуаций – совершение преступления, дезертирство, дискредитация ВС РФ, призывы к экстремизму. Но эти меры распространяются только на тех, кто был принят в гражданство РФ. Авторы предложили распространить это и на гражданство, приобретенное по праву рождения.

Законопроект внесли сенаторы Сергей Цеков от Крыма, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя, а также Ольга Бас от Луганской народной республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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