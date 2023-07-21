Клишас назвал инициативу о лишении гражданства по рождению противоречащей Конституции
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал внесенный сенаторами законопроект о возможности лишить гражданства РФ, приобретенного по рождению, за дезертирство или дискредитацию армии.
«Посоветую сенаторам прочитать Конституцию», – сказал Клишас агентству ТАСС.
Согласно ст. 6 Конституции, гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Также по закону «О гражданстве» получивший гражданство по праву рождения может выйти из него только по собственному желанию.
У себя в Telegram-канале Клишас подчеркнул, что если федеральный политик вносит закон, который противоречит Конституции, то «для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность».
Согласно пояснительной записке проекта, федеральный закон о гражданстве, принятый в апреле 2023 г., устанавливает случаи прекращения приобретенного гражданства. В документе приводятся примеры таких ситуаций – совершение преступления, дезертирство, дискредитация ВС РФ, призывы к экстремизму. Но эти меры распространяются только на тех, кто был принят в гражданство РФ. Авторы предложили распространить это и на гражданство, приобретенное по праву рождения.
Законопроект внесли сенаторы Сергей Цеков от Крыма, Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя, а также Ольга Бас от Луганской народной республики.