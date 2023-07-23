Корабли РФ и Китая отразили на совместных учениях атаку условного противника

Экипажи кораблей также тренировались обнаруживать и уничтожать беспилотники, а в ходе учений по противовоздушной обороне прошли практические артиллерийские стрельбы по сбрасываемым парашютным мишеням и электронные пуски зенитных ракет. Еще одной задачей учений Минобороны называет «нанесение удара управляемым ракетным оружием морского базирования по береговой цели».