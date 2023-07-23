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Политика

Корабли РФ и Китая отразили на совместных учениях атаку условного противника

Ведомости

В ходе военно-морских учений «Север. Взаимодействие – 2023» совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая отразил атаку условного противника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе учений в Японском море, уточнили в ведомстве, военные моряки двух стран отразили атаку средств воздушного нападения условного противника. 

«Атаку на боевые корабли с различных направлений имитировали противолодочные самолеты и истребители морской авиации Тихоокеанского флота и Народно-освободительной армии Китая», – говорится в сообщении.

Экипажи кораблей также тренировались обнаруживать и уничтожать беспилотники, а в ходе учений по противовоздушной обороне прошли практические артиллерийские стрельбы по сбрасываемым парашютным мишеням и электронные пуски зенитных ракет. Еще одной задачей учений Минобороны называет «нанесение удара управляемым ракетным оружием морского базирования по береговой цели».

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«Целеуказание для кораблей выдавалось самолетами морской авиации. В этом эпизоде по объектам неприятеля были выполнены электронные пуски крылатых ракет», – уточнили в ведомстве.

Совместные учения России и Китая «Север. Взаимодействие – 2023» в Японском море начались 20 июля. На следующий день, 21 июля, российские и китайские военнослужащие уничтожили в ходе учений морскую плавающую мину и отразили атаку малоразмерной цели, сообщало Минобороны РФ.

Организатором учений выступила китайская сторона. В минобороны КНР назвали их целью «поддержание безопасности стратегических морских каналов» – координацию военных сил двух стран и повышение способности поддерживать мир и стабильность в регионе. Воскресенье, 23 июля, – последний день учений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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