Корабли РФ и Китая отразили на совместных учениях атаку условного противника
В ходе военно-морских учений «Север. Взаимодействие – 2023» совместный отряд кораблей ВМФ России и ВМС Китая отразил атаку условного противника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе учений в Японском море, уточнили в ведомстве, военные моряки двух стран отразили атаку средств воздушного нападения условного противника.
«Атаку на боевые корабли с различных направлений имитировали противолодочные самолеты и истребители морской авиации Тихоокеанского флота и Народно-освободительной армии Китая», – говорится в сообщении.
Экипажи кораблей также тренировались обнаруживать и уничтожать беспилотники, а в ходе учений по противовоздушной обороне прошли практические артиллерийские стрельбы по сбрасываемым парашютным мишеням и электронные пуски зенитных ракет. Еще одной задачей учений Минобороны называет «нанесение удара управляемым ракетным оружием морского базирования по береговой цели».
«Целеуказание для кораблей выдавалось самолетами морской авиации. В этом эпизоде по объектам неприятеля были выполнены электронные пуски крылатых ракет», – уточнили в ведомстве.
Совместные учения России и Китая «Север. Взаимодействие – 2023» в Японском море начались 20 июля. На следующий день, 21 июля, российские и китайские военнослужащие уничтожили в ходе учений морскую плавающую мину и отразили атаку малоразмерной цели, сообщало Минобороны РФ.
Организатором учений выступила китайская сторона. В минобороны КНР назвали их целью «поддержание безопасности стратегических морских каналов» – координацию военных сил двух стран и повышение способности поддерживать мир и стабильность в регионе. Воскресенье, 23 июля, – последний день учений.