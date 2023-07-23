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Политика

Макрона не пригласили на саммит БРИКС в ЮАР

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР в конце августа. Об этом сообщило издание News24. 

По данным издания, предстоящий саммит в Йоханнесбурге должен стать одним из крупнейших, было разослано около 70 приглашений. 

«Однако западные страны, такие как США, Великобритания и Франция, приглашены не были. Несмотря на просьбу о приглашении, президент Франции Эммануэль Макрон его не получил», – говорится в статье.

По информации южноафриканской стороны, приглашения были направлены всем главам государств глобального юга, при этом многие лидеры стран сами звонили президенту Сирилу Рамафосе с просьбой пригласить их на саммит. 

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В конце июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал Макрона «неуместным» гостем на предстоящем саммите БРИКС. Тогда он рассказал, что МИД уже уведомил об этом ЮАР, которая является принимающей стороной саммита. При этом Рябков отметил, что это «дело принимающей стороны определять круг приглашенных». 

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. На него приедут лидеры четырех государств, а президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на саммите Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что отказ Путина от очного участия в саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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