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Богомаз сообщил об обстреле ВСУ приграничного поселка в Брянской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел поселка Полевые Новоселки Суземского района, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его данным, в результате атаки повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение. Сейчас света нет в селах Павловичи и Полевые Новоселки, на месте работают оперативные и аварийные службы, написал глава региона в своем Telegram-канале.

В середине июля Богомаз сообщил о гибели женщины 1939 года рождения в результате обстрела поселка Белая Березка. До этого ранения получил один мирный житель села Подывотье. 9 июля губернатор рассказал о двух сбитых силами ПВО украинских ракетах. Одна из них упала на пилораму в поселке Бытошь, в результате объект был полностью разрушен. Тогда обошлось без пострадавших.

В Брянской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, она, а также ряд других приграничных регионов, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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