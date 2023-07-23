Богомаз сообщил об обстреле ВСУ приграничного поселка в Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел поселка Полевые Новоселки Суземского района, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его данным, в результате атаки повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение. Сейчас света нет в селах Павловичи и Полевые Новоселки, на месте работают оперативные и аварийные службы, написал глава региона в своем Telegram-канале.
В середине июля Богомаз сообщил о гибели женщины 1939 года рождения в результате обстрела поселка Белая Березка. До этого ранения получил один мирный житель села Подывотье. 9 июля губернатор рассказал о двух сбитых силами ПВО украинских ракетах. Одна из них упала на пилораму в поселке Бытошь, в результате объект был полностью разрушен. Тогда обошлось без пострадавших.
В Брянской области действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности, она, а также ряд других приграничных регионов, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.