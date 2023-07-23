Богомаз сообщил об обстреле ВСУ приграничного поселка в Брянской области

В середине июля Богомаз сообщил о гибели женщины 1939 года рождения в результате обстрела поселка Белая Березка. До этого ранения получил один мирный житель села Подывотье. 9 июля губернатор рассказал о двух сбитых силами ПВО украинских ракетах. Одна из них упала на пилораму в поселке Бытошь, в результате объект был полностью разрушен. Тогда обошлось без пострадавших.