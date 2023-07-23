Генерал Мордвичев: ВСУ смогут вести наступательные действия до конца лета
Контрнаступление вооруженных сил Украины завершится к концу лета, к этому времени их силы, пригодные для ведения наступательных действий, иссякнут, заявил командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в интервью каналу «Соловьев Live».
«Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», — заявил Мордвичев.
Генерал добавил, что в настоящее время спонсоры киевского режима «вкладываются полностью», предоставляя Украине все, что возможно.
«Но уже видно, что это элементы агонии. Вчера применили здесь, так сказать, разрекламированный кассетный боеприпас 155-миллиметровый. Массовое применение было, огневое воздействие. Но определенного результата не достигли. Нет ожидаемого для противника эффекта для таких боеприпасов. Шумные, пыльные. Элементарные старые, дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита», — подчеркнул Мордвичев.
Ранее 23 июля президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что контрнаступление Украины провалилось. Путин отметил, что за прошедшие сутки в зоне спецоперации было уничтожено рекордное количество техники, которую иностранные государства поставили Украине. По данным Лукашенко, за один бой были уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley.
По оценке Лукашенко, который ссылался на данные США, Украина с начала контрнаступления потеряла 26 000 военных.
ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа он сообщил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские.