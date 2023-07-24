Глава МВД Белоруссии обсудил с ЧВК «Вагнер» обучение бойцов

При этом накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его «начали напрягать вагнеровцы», так как они заявили о желании «сходить на экскурсию» на Запад. Президент республики, по его словам, держит участников «Вагнера» «в центре, как договорились», Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».