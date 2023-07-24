Газета
Политика

Глава МВД Белоруссии обсудил с ЧВК «Вагнер» обучение бойцов

Ведомости

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков обсудил с представителями ЧВК «Вагнер» обучение бойцов и вопросы взаимодействия. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Встреча состоялась в учебном центре внутренних войск МВД. По словам Кубракова, особенно важно быть подготовленными к ответу на возможные вызовы и угрозы, когда у границы республики складывается «непростая ситуация». Практический опыт бойцов ЧВК имеет огромное значение для белорусских бойцов, которые его перенимают, подчеркнули в ведомстве.

«Стороны выработали четкий план действий, обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения», – говорится в сообщении ведомства.

Военная компания оказалась на территории республики после попытки вооруженного мятежа в России, который был организован основателем ЧВК Евгением Пригожиным 24 июня. Тогда, как утверждал Пригожин, до Москвы бойцам ЧВК оставалось дойти 200 км. В итоге была достигнута договоренность о том, что «Вагнер» переедет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении Пригожина было прекращено.

Ранее по теме: Лукашенко заявил, что его начали «напрягать» участники ЧВК «Вагнер»

20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. После этого министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о переброске воинских формирований на восток страны. Позже он уточнил, что будет создан саперный батальон на границе с Белоруссией и Калининградской областью.

При этом накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его «начали напрягать вагнеровцы», так как они заявили о желании «сходить на экскурсию» на Запад. Президент республики, по его словам, держит участников «Вагнера» «в центре, как договорились», Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных