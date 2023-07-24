Глава МВД Белоруссии обсудил с ЧВК «Вагнер» обучение бойцов
Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков обсудил с представителями ЧВК «Вагнер» обучение бойцов и вопросы взаимодействия. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Встреча состоялась в учебном центре внутренних войск МВД. По словам Кубракова, особенно важно быть подготовленными к ответу на возможные вызовы и угрозы, когда у границы республики складывается «непростая ситуация». Практический опыт бойцов ЧВК имеет огромное значение для белорусских бойцов, которые его перенимают, подчеркнули в ведомстве.
«Стороны выработали четкий план действий, обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения», – говорится в сообщении ведомства.
Военная компания оказалась на территории республики после попытки вооруженного мятежа в России, который был организован основателем ЧВК Евгением Пригожиным 24 июня. Тогда, как утверждал Пригожин, до Москвы бойцам ЧВК оставалось дойти 200 км. В итоге была достигнута договоренность о том, что «Вагнер» переедет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении Пригожина было прекращено.
20 июля минобороны Белоруссии сообщило о совместных учениях с «Вагнером» на полигоне «Брестский» – в 13 км от КПП «Брест» на границе с Польшей. После этого министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о переброске воинских формирований на восток страны. Позже он уточнил, что будет создан саперный батальон на границе с Белоруссией и Калининградской областью.
При этом накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его «начали напрягать вагнеровцы», так как они заявили о желании «сходить на экскурсию» на Запад. Президент республики, по его словам, держит участников «Вагнера» «в центре, как договорились», Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».