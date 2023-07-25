Парламент КНР объявил о смене главы МИДа
Министром иностранных дел Китая назначен глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, ранее эту должность занимал Цинь Ган. Об этом сообщили в парламенте Китая, передает китайская газета Global Times.
Это назначение последовало вслед за длительным отсутствием Цинь Гана на публике. Публичных заявлений министра иностранных дел не было с 27 июня, тогда он принимал участие в VIII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», которую организовали Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН). На всех официальных встречах, которые проходили в течение последнего месяца, Китай представлял Ван И. В частности, 19 июля он принял бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в Пекине.
22 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли перенес свой визит в Пекин из-за того, что его китайский коллега Цинь Ган не появлялся в публичном пространстве несколько недель. По словам одного из собеседников, «исчезновение» главы МИД КНР стало «одним из нескольких» факторов.
Официально МИД КНР не комментировал исчезновение Цинь Гана. По словам официального представителя ведомства Мао Нин, у нее нет информации, которую она могла бы предоставить о местонахождении и состоянии здоровья министра. В начале июля МИД КНР объяснял, что Цинь Ган не поедет на саммит глав МИД стран АСЕАН в Индонезии в связи с проблемами со здоровьем.
Ван И уже возглавлял МИД Китая, он занимал эту должность с 2013 г. В октябре 2022 г. он был назначен в политбюро Компартии Китая, а в конце года перестал быть министром иностранных дел КНР. Его место тогда занял Цинь Ган, занимавший должность посла республики в США.