Парламент КНР объявил о смене главы МИДа

Это назначение последовало вслед за длительным отсутствием Цинь Гана на публике. Публичных заявлений министра иностранных дел не было с 27 июня, тогда он принимал участие в VIII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», которую организовали Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН). На всех официальных встречах, которые проходили в течение последнего месяца, Китай представлял Ван И. В частности, 19 июля он принял бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в Пекине.