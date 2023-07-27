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Путин сообщил о росте товарооборота России и Мозамбика на 35%

Ведомости

По итогам 2022 г. товарооборот между Россией и Мозамбиком вырос, в этом году положительная динамика сохраняется. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с президентом республики Филипе Жасинту Ньюси.

«В 2022 г. товарооборот между нашими странами увеличился на 14,5%. В январе – апреле сего года позитивная динамика сохранилась, рост составил 35%. Хорошие перспективы отмечаем в сферах газодобычи, геологоразведки, в электроэнергетике, сельском хозяйстве и в рыболовстве», – подчеркнул Путин. В ходе саммита Россия – Африка планируется подписать документы в сфере интеллектуальной собственности, геологии, рыболовства и инноваций.

Глава государства напомнил, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1975 г., а Россию и Мозамбик связывают прочные узы дружбы и сотрудничества. Москва разделяет настрой на укрепление связей, уточнил он. По словам Путина, политический диалог между странами развивается поступательно – в мае Мапуту с визитом посетил глава российского МИДа Сергей Лавров, в июле – секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Также президент уточнил, что с 2020 г. Россия более чем в два раза увеличила безвозмездную квоту для граждан Мозамбика для обучения в вузах – в предстоящем учебном году она составит 75 стипендий.

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Ньюси поблагодарил Путина за приглашение на саммит. По его словам, африканцы благодарны за предоставленную возможность выразить свое мнение. Он также поблагодарил за поддержку России в избрании Мозамбика в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН.

Лидер Мозамбика указал на глубину дискуссий, которые велись во время визитов российских делегаций, и отметил работу российского посла в Мапуту. «Между нашими странами очень сильно сотрудничество в целом ряде сфер, прежде всего в обороне, образовании. Российские предприятия работают на территории Мозамбика», – сказал президент.

27 июля Путин также провел встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом, в ходе которой сообщил об увеличении товарооборота с африканскими странами на 35% в первом полугодии. В 2022 г. объем взаимной торговли составил порядка $18 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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