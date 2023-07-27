Путин сообщил о росте товарооборота России и Мозамбика на 35%

Глава государства напомнил, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1975 г., а Россию и Мозамбик связывают прочные узы дружбы и сотрудничества. Москва разделяет настрой на укрепление связей, уточнил он. По словам Путина, политический диалог между странами развивается поступательно – в мае Мапуту с визитом посетил глава российского МИДа Сергей Лавров, в июле – секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.