Путин сообщил о росте товарооборота России и Мозамбика на 35%
«В 2022 г. товарооборот между нашими странами увеличился на 14,5%. В январе – апреле сего года позитивная динамика сохранилась, рост составил 35%. Хорошие перспективы отмечаем в сферах газодобычи, геологоразведки, в электроэнергетике, сельском хозяйстве и в рыболовстве», – подчеркнул Путин. В ходе саммита Россия – Африка планируется подписать документы в сфере интеллектуальной собственности, геологии, рыболовства и инноваций.
Глава государства напомнил, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1975 г., а Россию и Мозамбик связывают прочные узы дружбы и сотрудничества. Москва разделяет настрой на укрепление связей, уточнил он. По словам Путина, политический диалог между странами развивается поступательно – в мае Мапуту с визитом посетил глава российского МИДа Сергей Лавров, в июле – секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Также президент уточнил, что с 2020 г. Россия более чем в два раза увеличила безвозмездную квоту для граждан Мозамбика для обучения в вузах – в предстоящем учебном году она составит 75 стипендий.
Ньюси поблагодарил Путина за приглашение на саммит. По его словам, африканцы благодарны за предоставленную возможность выразить свое мнение. Он также поблагодарил за поддержку России в избрании Мозамбика в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН.
Лидер Мозамбика указал на глубину дискуссий, которые велись во время визитов российских делегаций, и отметил работу российского посла в Мапуту. «Между нашими странами очень сильно сотрудничество в целом ряде сфер, прежде всего в обороне, образовании. Российские предприятия работают на территории Мозамбика», – сказал президент.
27 июля Путин также провел встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом, в ходе которой сообщил об увеличении товарооборота с африканскими странами на 35% в первом полугодии. В 2022 г. объем взаимной торговли составил порядка $18 млрд.