Путин сообщил о росте товарооборота с африканскими странами на 35%

Ранее о том, что товарооборот России и стран Африки достиг $18 млрд, Путин сообщил в авторской статье под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Эту статью он написал для африканских СМИ в преддверии саммита «Россия – Африка»