Путин сообщил о росте товарооборота с африканскими странами на 35%
Несмотря на санкции рост товарооборота России с африканскими странами в первом полугодии 2023 г. составил 35%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.
«В 2022 г. объем взаимной торговли составил порядка $18 млрд. В первом полугодии этого года товарооборот еще увеличился почти на 35%. Россия продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку. В 2022 г. российский экспорт российской группы товаров составил $4,7 млрд», – сказал он.
Ранее о том, что товарооборот России и стран Африки достиг $18 млрд, Путин сообщил в авторской статье под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Эту статью он написал для африканских СМИ в преддверии саммита «Россия – Африка»
Трехсторонняя встреча стала первым мероприятием российского лидера в день открытия саммита «Россия — Африка», который проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. В Мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.