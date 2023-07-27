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Путин сообщил о росте товарооборота с африканскими странами на 35%

Ведомости

Несмотря на санкции рост товарооборота России с африканскими странами в первом полугодии 2023 г. составил 35%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

«В 2022 г. объем взаимной торговли составил порядка $18 млрд. В первом полугодии этого года товарооборот еще увеличился почти на 35%. Россия продолжает оставаться надежным поставщиком продовольствия в Африку. В 2022 г. российский экспорт российской группы товаров составил $4,7 млрд», – сказал он. 

Ранее о том, что товарооборот России и стран Африки достиг $18 млрд, Путин сообщил в авторской статье под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Эту статью он написал для африканских СМИ в преддверии саммита «Россия – Африка»

Трехсторонняя встреча стала первым мероприятием российского лидера в день открытия саммита «Россия — Африка», который проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. В Мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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