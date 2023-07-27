Лавров заявил, что Запад пытается дискредитировать Россию и Африку в медиа

В марте на международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире» спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил участников за визит в Москву, хотя это было «непросто из-за беспрецедентного давления и угроз, из-за противодействия, которые создавались» США и Евросоюзом. Он сказал, что Россию и Африку объединяют общие идеи, в частности построение многополярного мира.