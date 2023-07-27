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Лавров заявил, что Запад пытается дискредитировать Россию и Африку в медиа

Ведомости

Запад пытается «очернить» образ России и стран Африки в медиапространстве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его обращение к участникам международного форума Россия – Африка опубликовала пресс-служба МИДа.

«Сегодня, когда на Западе не оставляют попыток очернить образ России и африканских государств в медиапространстве, востребована инициативная, ответственная работа журналистов, руководителей СМИ, специалистов в области новых медиа», – сказал министр.

Он убежден, что представители СМИ смогут «сформировать конструктивную информационно-новостную повестку», которая будет основана «на правде и фактах, а не на манипуляциях и выдумках».

«Важно в полной мере задействовать возможности современных информационных технологий – социальных сетей и "блогосферы", цифровых сервисов и платформ. В сочетании с традиционными формами это позволяет вести прямой и открытый диалог с широкой общественностью, предлагать нашим гражданам качественную медиапродукцию по вопросам сотрудничества между Россией и государствами Африки», – добавил Лавров.

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В Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля проходит саммит Россия – Африка. В мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств. Это второй российско-африканский саммит. Первый проводился в октябре 2019 г. в Сочи, тогда в мероприятии приняли участие 47 лидеров государств.

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26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что количество лидеров стран Африки, которые должны были посетить форум, сократилось. Он объяснил это их рабочими планами, а также вмешательством США, Франции и других стран во внутренние дела африканских государств. Песков подчеркнул, что давление со стороны стран Запада «никоим образом не помешает проведению саммита».

В марте на международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире» спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил участников за визит в Москву, хотя это было «непросто из-за беспрецедентного давления и угроз, из-за противодействия, которые создавались» США и Евросоюзом. Он сказал, что Россию и Африку объединяют общие идеи, в частности построение многополярного мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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