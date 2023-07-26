Песков объяснил сокращение числа лидеров государств на саммите Россия – Африка

«Во многом это связано с рабочими планами глав государств. Но это и неприкрытое наглое вмешательство США, Франции и других государств. Через их диппредставительства были попытки оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятствовать их участию в форуме. Это действительно факт. Он совершенно возмутительный», – сказал он.