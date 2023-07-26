Газета
Политика

Песков объяснил сокращение числа лидеров государств на саммите Россия – Африка

Ведомости

Количество лидеров государств, которые в этом году приедут на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург, сократилось в связи с их рабочими планами, а также с вмешательством США, Франции и других стран во внутренние дела африканских государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во многом это связано с рабочими планами глав государств. Но это и неприкрытое наглое вмешательство США, Франции и других государств. Через их диппредставительства были попытки оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятствовать их участию в форуме. Это действительно факт. Он совершенно возмутительный», – сказал он.

Песков подчеркнул, что давление со стороны стран Запада «никоим образом не помешает проведению саммита». По словам представителя Кремля, Москва ожидает, что саммит будет очень насыщенным и продуктивным. 

Саммит Россия – Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. На него приедут делегации 49 африканских стран, в том числе 17 африканских лидеров. Это уже второй саммит Россия – Африка. Первый проводился в октябре 2019 г. в Сочи. Тогда в мероприятии приняли участие 47 лидеров государств.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных