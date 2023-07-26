Песков объяснил сокращение числа лидеров государств на саммите Россия – Африка
Количество лидеров государств, которые в этом году приедут на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург, сократилось в связи с их рабочими планами, а также с вмешательством США, Франции и других стран во внутренние дела африканских государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во многом это связано с рабочими планами глав государств. Но это и неприкрытое наглое вмешательство США, Франции и других государств. Через их диппредставительства были попытки оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятствовать их участию в форуме. Это действительно факт. Он совершенно возмутительный», – сказал он.
Песков подчеркнул, что давление со стороны стран Запада «никоим образом не помешает проведению саммита». По словам представителя Кремля, Москва ожидает, что саммит будет очень насыщенным и продуктивным.
Саммит Россия – Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. На него приедут делегации 49 африканских стран, в том числе 17 африканских лидеров. Это уже второй саммит Россия – Африка. Первый проводился в октябре 2019 г. в Сочи. Тогда в мероприятии приняли участие 47 лидеров государств.