Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за использования Украиной методов террора
Россия запросила на 31 июля заседание Совбеза ООН в связи с использованием украинской стороной террористических методов, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, «украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана» и использование таких методов страной «является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины».
«Британское председательство назначило его на 10 утра по Нью-Йорку (17.00 по Москве)», – уточнил Полянский.
Российские власти неоднократно указывали на то, что Украина использует террористические методы. Комментируя атаки беспилотников на Москву и Крым 24 июля, в российском МИДе подчеркнули, что Киев в очередной раз использовал террористические методы для запугивания гражданского населения.
Ранее бывший премьер-министра России Сергей Степашин выступил с предложением признать власть на Украине «террористическим режимом». Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о том, что это идея получила какое-то дальнейшее развитие в парламенте. По его словам, такая идея была изначально адресована «нашим депутатам», но пока она не была рассмотрена. Представитель Кремля при этом согласился с заявлением, что в российском обществе власть на Украине считают «террористической».