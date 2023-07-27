Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за использования Украиной методов террора

Ранее бывший премьер-министра России Сергей Степашин выступил с предложением признать власть на Украине «террористическим режимом». Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о том, что это идея получила какое-то дальнейшее развитие в парламенте. По его словам, такая идея была изначально адресована «нашим депутатам», но пока она не была рассмотрена. Представитель Кремля при этом согласился с заявлением, что в российском обществе власть на Украине считают «террористической».