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Политика

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за использования Украиной методов террора

Ведомости

Россия запросила на 31 июля заседание Совбеза ООН в связи с использованием украинской стороной террористических методов, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, «украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана» и использование таких методов страной «является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины».

«Британское председательство назначило его на 10 утра по Нью-Йорку (17.00 по Москве)», – уточнил Полянский.

Ранее по теме: Песков прокомментировал идею признать режим на Украине «террористическим»

Российские власти неоднократно указывали на то, что Украина использует террористические методы. Комментируя атаки беспилотников на Москву и Крым 24 июля, в российском МИДе подчеркнули, что Киев в очередной раз использовал террористические методы для запугивания гражданского населения.

Ранее бывший премьер-министра России Сергей Степашин выступил с предложением признать власть на Украине «террористическим режимом». Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о том, что это идея получила какое-то дальнейшее развитие в парламенте. По его словам, такая идея была изначально адресована «нашим депутатам», но пока она не была рассмотрена. Представитель Кремля при этом согласился с заявлением, что в российском обществе власть на Украине считают «террористической».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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