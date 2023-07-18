Песков прокомментировал идею признать режим на Украине «террористическим»

Песков также не стал давать оценку Кремля на это предложение. По его словам, такая идея была изначально адресована «нашим депутатам», но пока она не была рассмотрена. Представитель Кремля при этом согласился с заявлением, что в российском обществе власть на Украине считают «террористической».