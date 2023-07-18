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Песков прокомментировал идею признать режим на Украине «террористическим»

Ведомости

В Кремле прокомментировали идею бывшего премьер-министра России Сергея Степашина признать власть на Украине «террористическим режимом».

«Мне неизвестно о том, чтобы эта идея получила какое-то дальнейшее развитие в нашем парламенте – в нижней или в верхней палате. Поэтому в настоящий момент я не могу вам сказать о какой-то позиции на сей счет», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также не стал давать оценку Кремля на это предложение. По его словам, такая идея была изначально адресована «нашим депутатам», но пока она не была рассмотрена. Представитель Кремля при этом согласился с заявлением, что в российском обществе власть на Украине считают «террористической».

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11 мая Степашин, который сейчас является главой Ассоциации юристов России (АЮР), предложил признать Украину террористическим государством. Тогда он заявил о необходимости принять соответствующий федеральный закон. Он пояснил, что в случае принятия такого решения методы оперативных спецслужб в отношении Украины могут стать легитимными.

После атаки на Крымский мост ночью 17 июля, в результате которого погибла семейная пара, Степашин вновь выступил с таким предложением. В интервью «Комсомольской правде» он заявил, что признать Украину террористическим государством необходимо «как можно скорее».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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