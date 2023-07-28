Путин назвал причину сложностей на продовольственном рынке
Сложности на продовольственном и энергетическом мировых рынках возникли не из-за ситуации на Украине, а в период пандемии и из-за ошибок индустриально развитых стран в финансовой и энергетической политике. Об этом на саммите «Россия – Африка» в ходе встречи с главами африканских стран сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Проблемы начали возникать в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, когда многие страны, в том числе индустриальные, закрывая предприятия по санитарным соображениям, были вынуждены соответствующим образом поддерживать свое население и производство. Каким образом? С помощью в конечном итоге эмиссии денежной. В Соединенных Штатах провели денежную эмиссию, и в Еврозоне», – рассказал президент.
Он отметил, что, конечно, ситуация на Украине стимулирует проблемы, но «первопричина в фундаментальных ошибках индустриально развитых стран в финансовой и энергетической политике». «Вот причина роста цен на продовольствие», – указал президент.
27 июля Путин отметил, что Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером продовольствия, Россия будет ее в этом поддерживать. Он также сообщил, что Россия в ближайшие три-четыре месяца сможет безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000–50 000 т зерна.