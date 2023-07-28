Путин назвал причину сложностей на продовольственном рынке

27 июля Путин отметил, что Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером продовольствия, Россия будет ее в этом поддерживать. Он также сообщил, что Россия в ближайшие три-четыре месяца сможет безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000–50 000 т зерна.