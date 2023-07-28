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Политика

Путин назвал причину сложностей на продовольственном рынке

Ведомости

Сложности на продовольственном и энергетическом мировых рынках возникли не из-за ситуации на Украине, а в период пандемии и из-за ошибок индустриально развитых стран в финансовой и энергетической политике. Об этом на саммите «Россия – Африка» в ходе встречи с главами африканских стран сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Проблемы начали возникать в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, когда многие страны, в том числе индустриальные, закрывая предприятия по санитарным соображениям, были вынуждены соответствующим образом поддерживать свое население и производство. Каким образом? С помощью в конечном итоге эмиссии денежной. В Соединенных Штатах провели денежную эмиссию, и в Еврозоне», – рассказал президент.

Ранее по теме: Путин: Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером

Он отметил, что, конечно, ситуация на Украине стимулирует проблемы, но «первопричина в фундаментальных ошибках индустриально развитых стран в финансовой и энергетической политике». «Вот причина роста цен на продовольствие», – указал президент.

27 июля Путин отметил, что Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером продовольствия, Россия будет ее в этом поддерживать. Он также сообщил, что Россия в ближайшие три-четыре месяца сможет безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 000–50 000 т зерна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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