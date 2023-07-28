Президент Сенегала призвал снять санкции с торговли зерном и удобрениями
Необходимо снять санкции с торговли удобрениями и зерном. Об этом заявил президент Сенегала Маки Салл в ходе встречи глав африканских стран с президентом России Владимиром Путиным.
Салл отметил, что основной из забот страны является безопасность на континенте и в мире. «Чтобы помочь восстановить ситуацию и восстановить торговлю зерном, удобрениями. Это то, о чем я говорю с самого начала российско-украинского конфликта. Мы производим кукурузу и многие другие культуры. Но как мы будем работать без удобрений? И конечно, мы должны снять все санкции против торговли удобрениями и зерном», – отметил он.
Вместе с этим Салл отметил, что наследие истории, колонизация и несправедливость систем привели Африку к нынешнему состоянию. Он заявил, что Африке необходимо много инфраструктурных проектов. «Ей нужны железные дороги, электричество, дамбы и так далее. И должны быть механизмы финансирования, региональные программы, чтобы развивать Африку. Думаю, что с Россией мы сможем работать», – подчеркнул президент Сенегала.
Россия покинула зерновую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. В Кремле объяснили это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. Позже первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку после выполнения семи условий. Одним из условий было снятие санкций с поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки.