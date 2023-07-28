Президент Сенегала призвал снять санкции с торговли зерном и удобрениями

Салл отметил, что основной из забот страны является безопасность на континенте и в мире. «Чтобы помочь восстановить ситуацию и восстановить торговлю зерном, удобрениями. Это то, о чем я говорю с самого начала российско-украинского конфликта. Мы производим кукурузу и многие другие культуры. Но как мы будем работать без удобрений? И конечно, мы должны снять все санкции против торговли удобрениями и зерном», – отметил он.