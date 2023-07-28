ЕС ввел санкции против АНО «Диалог» и агентства «Инфорос»
Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против семи россиян и пяти компаний, которые работают в информационном пространстве. Об этом сообщается на сайте совета ЕС.
Санкции введены в отношении онлайн-издания «Инфорос» и аффилированных с ним лиц – Анастасии Кирилловой, Нины Дороховой. ЕС связывает издание с «российской военной разведкой» и считает, что оно причастно к созданию более 270 онлайн-СМИ. В санкционный лист также включили АНО «Диалог», Институт русского зарубежья, Агентство социальных проектов, ГК «Структура».
Под ограничения попал начальник одного из отделов «Диалога» Тимофей Васильев, который, как говорится в документе, ведет канал «Война с фейками», «сотрудники разведки» Сергей Пантелеев и Денис Тюрин, основатель Института русского зарубежья Александр Старунский и основатель агентства Илья Гамбачидзе.
В сообщении ЕС уточняется, что санкции в отношении этих лиц и компаний были введены в связи с «манипулированием информацией». Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что таким образом ЕС подает «сильный сигнал» о том, что в Европе знают, как они «манипулируют нашим информационным пространством».
20 июля Евросоюз ввел санкции в отношении 12 человек и пяти организаций, которых назвал ответственными за нарушения прав человека в России. В частности, под санкции ЕС попали вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, департамент информационных технологий столицы и его руководитель Эдуард Лысенко, руководитель ФСИН Аркадий Гостев, ГУ МВД по столице и его начальник Олег Баранов, АО «Электронная Москва» и др.
Тогда же совет ЕС принял решение продлить на полгода санкции против конкретных секторов экономики России – до 31 января 2024 г.