ЕС ввел санкции против АНО «Диалог» и агентства «Инфорос»

В сообщении ЕС уточняется, что санкции в отношении этих лиц и компаний были введены в связи с «манипулированием информацией». Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что таким образом ЕС подает «сильный сигнал» о том, что в Европе знают, как они «манипулируют нашим информационным пространством».