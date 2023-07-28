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ЕС ввел санкции против АНО «Диалог» и агентства «Инфорос»

Ведомости

Совет Евросоюза принял решение ввести санкции против семи россиян и пяти компаний, которые работают в информационном пространстве. Об этом сообщается на сайте совета ЕС.

Санкции введены в отношении онлайн-издания «Инфорос» и аффилированных с ним лиц – Анастасии Кирилловой, Нины Дороховой. ЕС связывает издание с «российской военной разведкой» и считает, что оно причастно к созданию более 270 онлайн-СМИ. В санкционный лист также включили АНО «Диалог», Институт русского зарубежья, Агентство социальных проектов, ГК «Структура».  

Под ограничения попал начальник одного из отделов «Диалога» Тимофей Васильев, который, как говорится в документе, ведет канал «Война с фейками», «сотрудники разведки» Сергей Пантелеев и Денис Тюрин, основатель Института русского зарубежья Александр Старунский и основатель агентства Илья Гамбачидзе.

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В сообщении ЕС уточняется, что санкции в отношении этих лиц и компаний были введены в связи с «манипулированием информацией». Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что таким образом ЕС подает «сильный сигнал» о том, что в Европе знают, как они «манипулируют нашим информационным пространством».

20 июля Евросоюз ввел санкции в отношении 12 человек и пяти организаций, которых назвал ответственными за нарушения прав человека в России. В частности, под санкции ЕС попали вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, департамент информационных технологий столицы и его руководитель Эдуард Лысенко, руководитель ФСИН Аркадий Гостев, ГУ МВД по столице и его начальник Олег Баранов, АО «Электронная Москва» и др.

Тогда же совет ЕС принял решение продлить на полгода санкции против конкретных секторов экономики России – до 31 января 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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